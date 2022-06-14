Скабелка назначен главным тренером «Барыса»

«Барыс» объявил о назначении Андрея Скабелки главным тренером.

Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, контракт с 51-летним белорусом рассчитан до апреля 2024 года.

Специалист сменил на посту главного тренера казахстанца Юрия Михайлиса.

Ранее Скабелка уже руководил «Барысом». Под его руководством казахстанский клуб дважды выигрывала дивизион Чернышева и дважды выходила в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина.