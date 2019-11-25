Роман Рукавишников: «Билялов в матче с «Салаватом Юлаевым» опять стоял на голове»
Защитник «Ак Барса» Роман Рукавишников подвел итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:3Б).
— За счет чего получилось победить?
— Самоотдача, ну и Билялов опять стоял на голове.
— Забили первую шайбу за «Ак Барс» сегодня. Бросали намеренно в верхний угол?
— Бросал по воротам. Ребята хорошо закрыли вратаря, он не видел момента броска, а я попал.
— Какая была первая мысль после гола?
— Сначала я подумал, если честно, что попал в перекладину, а в ворота добил Олег Ли. Когда приехал на скамейку, еще не знал, что это мой гол, — цитирует Рукавишникова официальный сайт «Ак Барса».
Казанский клуб с 49 очками лидирует в Восточной конференции, «Салават Юлаев» с 40 очками на третьем месте.
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