Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал завершение карьеры Сергея Мозякина.

«Это замечательный хоккеист, серьезный человек, его вклад в победу на Олимпиаде 2018 года, которая была достигнута после 26-летнего перерыва, велик. Он огромный не только на льду, но и в раздевалке. Сергей является примером для подражания для многих молодых игроков, его снайперские качества знает весь хоккейный мир, и я надеюсь, что он останется в хоккее. Это великий игрок, который уже внес огромный вклад в развитие отечественного хоккея, и, думаю, он может сделать для этого еще многое.

Мы все помним победы в Кубке Гагарина, замечательные игры и его фирменные красивые голы, которые он забивал в каждом сезоне. Сергея будет очень не хватать на льду. Его шайбы останутся в нашей истории на все времена, мы будем показывать их молодым хоккеистам из поколения в поколение, чтобы они могли учиться завершать голевые моменты на его примере. Сергей Мозякин — это лицо российского хоккея», — приводит ТАСС слова Ротенберга.

Сегодня, 5 июля, 40-летний хоккеист объявил о завершении профессиональной карьеры. Контракт Мозякина с «Металлургом» истек 30 апреля 2021 года.

Российский нападающий выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея.

В составе сборной России становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.