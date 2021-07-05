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Плотников рассказал о зарплате, которую получал в «Магнитке»

15:55
Сергей Плотников. Фото ХК «Металлург».
Сергей Плотников. Фото ХК «Металлург».
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Нападающий Сергей Плотников, который сегодня расторг контракт с «Металлургом», в интервью «СЭ» рассказал о своей зарплате в магнитогорском клубе.

— Давайте проясним ситуацию. У меня не 75 миллионов, как вы все пишите. Еще в прошлом сезоне я пошел на понижение контракта, у меня другая сумма. Называть я ее не буду, но это не 75 миллионов.

— И все равно, видимо, много. Не предлагали ли вам умерить аппетиты?

— Даже намека не было. В мае моему агенту позвонили и сказали, что собираются расторгнуть со мной соглашение, в течение пары дней подготовят все документы. То есть поставили перед фактом, без всяких переговоров.

В минувшем сезоне 31-летний Плотников набрал 43 (13+30) очка в 58 матчах регулярки и 9 (3+6) баллов в 12 играх плей-офф.

Полностью интервью Сергея Плотникова читайте здесь

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Алексей Шевченко все материалы автора

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