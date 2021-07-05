Глава КХЛ Морозов назвал завершившего карьеру Мозякина олицетворением лиги

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение форварда Сергея Мозякина завершить карьеру.

«Сергей Мозякин — это легенда, гениальный и талантливый игрок, который является настоящим олицетворением КХЛ с момента основания лиги, — сказал Морозов. — Сергей переписал множество рекордов нашего хоккея и стал одним из самых ярких игроков из Европы последнее десятилетие. Пример Сергея показателен тем, что свою карьеру можно построить в своей стране и в своей лиге, и стать настоящей легендой мирового хоккея.

Он внес неоценимый вклад в развитие и популяризацию нашей игры, и нам грустно, что он решил завершить карьеру. Против него на льду всегда было сложно и интересно играть, а вместе с ним игра приносила только удовольствие, и я рад, что мы вместе в составе сборной смогли добиться таких важных побед для России. Лично я желаю Сергею успеха во всех его новых начинаниях».

Контракт 40-летнего нападающего с «Металлургом» истек 30 апреля 2021 года.

Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея.

В составе сборной России становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.

В прошедшем сезоне Мозякин принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «-11».

(пресс-служба КХЛ)