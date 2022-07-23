Роман Ротенберг рассказал о ходе подготовки СКА к новому сезону

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о ходе подготовки команды к новому сезону.

«Начали первый тренировочный цикл в Новогорске. Стартовали с уже традиционного теста Купера, который помогает сделать выводы о физической готовности. На первом сборе у нас серьезнейшая работа с физикой, закладываем базу для последующих сборов.

Молодые игроки основательно потрудились в Лагере развития СКА, и сейчас видно, что эта подготовка как раз приходится кстати. Наши более опытные хоккеисты перед сборами также занимались индивидуально, поэтому в тренировочный процесс входим в хороших кондициях. Работаем дальше», — написал Ротенберг в Telegram-канале.