Есмантович: «Попов точно останется в команде — вопрос, в качестве кого»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о ситуации с нападающим Александром Поповым.

— Александр Попов продолжит играть за ЦСКА?

— Он думает. Он точно останется в команде — вопрос, в качестве кого. Он еще не принял решение.

В минувшем сезоне 41-летний форвард стал обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА, он забросил победную шайбу в решающем матче.

Хоккеист был признан самым ценным игроком плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2021-2022 годов.

Попов — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (в 2019 и 2022 годах). За свою карьеру выступал лишь за три команды — ангарский «Ермак» (1997-1998, один сезон), омский «Авангард» (18 сезонов в период с 1998-го по 2016-й) и ЦСКА (с 2016-го до сегодняшнего дня).