Роман Ротенберг: «По факту мы так работаем не первый год, начиная с 2014-го»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в гостевом матче регулярного КХЛ над «Куньлунем» (5:1) подчеркнул, что в команде сильный тренерский штаб.

«Это решение принято советом директоров. Здесь наша совместная работа. Благодарен команде и персоналу — у нас единый коллектив и сильный тренерский штаб. Со многими мы уже 10 лет работаем. Для меня нет ничего нового», — заявил Ротенберг.

Во вторник, 4 января, СКА объявил, что в целях улучшения управления штабом и командой Ротенберг назначен на должность главного тренера, а Валерий Брагин займет позицию старшего тренера.

«Да, начинается новый этап. Но по факту мы так работаем не первый год, начиная с 2014 года, когда мы работали с Быковым и Захаркиным. Это серьезная работа и серьезная профессия. Благодарен всем, кто помогает мне советами. В этом месяце осталось еще 7 игр. Работа продолжается. Мы весь год работаем вместе на лавке, начиная со сбора в Новогорске. И это решение со стороны совета директоров можно было предположить», — отметил Ротенберг.