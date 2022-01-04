Ротенберг одержал первую победу в качестве главного тренера СКА

СКА победил «Куньлунь» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для нового главного тренера команды Романа Ротенберга это первая победа на этой должности. Также он впервые выиграл в качестве главного тренера.

О назначении Ротенберга СКА объявил 4 января. Бывший главный тренер Валерий Брагин занял позицию старшего тренера. 40-летний специалист с 2011 года занимал менеджерские должности в клубе. 24 мая 2017 года Ротенберг был награжден призом имени Валентина Сыча как лучший руководитель клуба КХЛ.