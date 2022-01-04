Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Ротенберг одержал первую победу в качестве главного тренера СКА

19:43
Роман Ротенберг. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Ротенберг. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

СКА победил «Куньлунь» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для нового главного тренера команды Романа Ротенберга это первая победа на этой должности. Также он впервые выиграл в качестве главного тренера.

О назначении Ротенберга СКА объявил 4 января. Бывший главный тренер Валерий Брагин занял позицию старшего тренера. 40-летний специалист с 2011 года занимал менеджерские должности в клубе. 24 мая 2017 года Ротенберг был награжден призом имени Валентина Сыча как лучший руководитель клуба КХЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Ротенберг разогнал всех тренеров и теперь будет рулить сам. Хорошо, что это случилось не в сборной
Умер бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев
3
0
Реклама