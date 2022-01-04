Ротенберг ответил на вопрос, может ли Знарок войти в тренерский штаб СКА
20:01
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в гостевом матче регулярного КХЛ над «Куньлунем» (5:1) не исключил возвращения Олега Знарка в тренерский штаб команды.
«Не исключаем ничего. На сегодняшний день у нас сильный тренерский штаб. Мы являемся лидерами по многим компонентам: большинство, меньшинство. Но мы не можем останавливаться на достигнутом», — подчеркнул Ротенберг.
Под руководством Знарка СКА выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2016/17.
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