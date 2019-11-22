Родион Амиров: «На матче с «Авангардом» хотелось спать»

Нападающий «Салавата Юлаева» и молодежной сборной России Родион Амиров в интервью «Известиям» признался, что на матче с «Авангардом» хотелось спать.

— И как игралось после длительного перелета?

— Было тяжело. Акклиматизация не закончилась еще — спать хотелось на игре.

— Как оцените свою игру в таких условиях?

— Сложно сказать. Не те были кондиции для матча, чтобы что-то создавать. Всё скомкано получилось.

— Что партнеры по команде советовали делать в такой ситуации?

— Ребята подбадривали, что-то советовали, какие лучше выпить лекарства, чтобы в более оптимальной форме подойти.

— Что за лекарства?

— Да просто какие-то витамины. Чтобы не спать.

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