Родион Амиров: «На матче с «Авангардом» хотелось спать»
Нападающий «Салавата Юлаева» и молодежной сборной России Родион Амиров в интервью «Известиям» признался, что на матче с «Авангардом» хотелось спать.
— И как игралось после длительного перелета?
— Было тяжело. Акклиматизация не закончилась еще — спать хотелось на игре.
— Как оцените свою игру в таких условиях?
— Сложно сказать. Не те были кондиции для матча, чтобы что-то создавать. Всё скомкано получилось.
— Что партнеры по команде советовали делать в такой ситуации?
— Ребята подбадривали, что-то советовали, какие лучше выпить лекарства, чтобы в более оптимальной форме подойти.
— Что за лекарства?
— Да просто какие-то витамины. Чтобы не спать.
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