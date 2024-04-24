Робинсон останется в «Тракторе» еще на год

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Как стало известно «СЭ», «Трактор» достиг договоренности о продлении контракта с американским нападающим Чарльзом Робинсоном сроком на один год.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард набрал 15 (10+5) очков в регулярном чемпионате и 7 (5+2) в плей-офф.