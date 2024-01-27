Робинсон назвал «Трактор» одной из лучших команд КХЛ по мастерству в буллитах

Нападающий «Трактора» Бадди Робинсон поделился впечатлениями после победы над «Нефтехимиком» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

«Игра была такая, туда-сюда. Не думаю, что она была лучшей в этом году в плане содержания. Хотелось бы отметить характер и дух нашей команды, когда мы смогли преодолеть все трудности и вернуться в игру, уступая в две шайбы за 20 минут до конца. Отдаю должное парням, такие победы дорого стоят. Отдельно хотелось бы отметить Мыльникова, который был в полном порядке на протяжении всей встречи, и мы зарядились его энергией. Важная победа, как в плане уверенности, так и с точки зрения турнирного положения. Надо стараться забираться как можно выше. Несмотря на то, что мы горели в две шайбы и отскоки шли не в нашу сторону, не отчаялись, сплотились, верили в нашу систему и мастерство. Надо сказать про дубль Бурдасова в этот момент, он здорово нам помог. Могли решить еще в овертайме, когда было пару классных моментов. Но в итоге забрали в буллитах, где, думаю, наши парни одни из лучших в лиге по исполнительскому мастерству. Ну и опять же Мыльников был неподражаем на последнем рубеже», — приводит слова Робинсона Metaratings.ru.

«Трактор» одержал третью победу подряд и набрал 68 очков. Клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Нижнекамский клуб с 57 очками занимает 8-е место в таблице «Востока».