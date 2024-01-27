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Сегодня, 04:42

Зайцев: «В раздевалке и на скамейке Ковальчук постоянно подсказывает ребятам»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Егор Зайцев рассказал, какое влияние оказывает на команду нападающий Илья Ковальчук.

«В любом случае, это значимая фигура в хоккее для нас всех. Это лидер и авторитет. В раздевалке и на скамейке он постоянно подсказывает ребятам, как стоит действовать в тех или иных ситуациях. Считаю, что это было очень ценное приобретение для «Спартака».

Ковальчук — выдающийся человек для нашего хоккея, но у меня и в «Динамо» были партнеры, которые многого добились и были настоящими лидерами. Можно в качестве примера привести Александра Еременко, Илью Никулина, Алексея Терещенко. Что с ними игра, что сейчас с Ковальчуком — это всегда колоссальный опыт для любого хоккеиста», — цитируют «Известия» Зайцева.

40-летний хоккеист в декабре подписал контракт со «Спартаком». В текущем сезоне он набрал 5 (4+1) очков в 11 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Источник: https://iz.ru/1640308/aleksei-fomin/protiv-dinamo-sygrali-v-ikh-zhe-stile
Егор Зайцев
Илья Ковальчук
ХК Спартак (Москва)
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