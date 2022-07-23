Губернатор Хабаровского края поставил перед «Амуром» цель выйти в плей-офф КХЛ в сезоне-2022/23

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь рассказал о встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, на которой была определена цель команды на сезон-2022/23.

«Обсудили готовность к сезону, планы предсезонной подготовки, комплектование и цели на сезон. Доложил губернатору, что наша основная задача сейчас — это формирование ударного звена, в котором мы хотим видеть легионеров. Не все из кандидатов нас устраивают, работаем тщательно, точечно. Время у нас пока есть.

Михаил Владимирович подтвердил цель на сезон — попадание в плей-офф, и отметил, что клубу будет оказываться вся необходимая поддержка», — написал у себя в Telegram-канале Крамарь.

В прошлом сезоне КХЛ «Амур» занял 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ и не смог попасть в плей-офф.