Губернатор Хабаровского края поставил перед «Амуром» цель выйти в плей-офф КХЛ в сезоне-2022/23
Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь рассказал о встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, на которой была определена цель команды на сезон-2022/23.
«Обсудили готовность к сезону, планы предсезонной подготовки, комплектование и цели на сезон. Доложил губернатору, что наша основная задача сейчас — это формирование ударного звена, в котором мы хотим видеть легионеров. Не все из кандидатов нас устраивают, работаем тщательно, точечно. Время у нас пока есть.
Михаил Владимирович подтвердил цель на сезон — попадание в плей-офф, и отметил, что клубу будет оказываться вся необходимая поддержка», — написал у себя в Telegram-канале Крамарь.
В прошлом сезоне КХЛ «Амур» занял 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ и не смог попасть в плей-офф.
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|Локомотив
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|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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