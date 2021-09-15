Хоккейному «Спартаку» разрешили пускать болельщиков на домашние матчи без ПЦР-тестов и QR-кодов

Хоккейный «Спартак» выступил с заявлением по поводу посещаемости домашних матчей команды в КХЛ.

Согласно заявлению, Роспотребнадзор разрешил клубу пускать зрителей на домашние матчи без предъявления QR-кодов и результатов ПЦР-тестов. При этом, посещаемость не может превышать отметку в 3000 человек. Красно-белые сообщили о возобновлении продажи билетов на домашние игры команды.

?В ответ на обращение ХК «Спартак» Роспотребнадзор прислал в наш клуб постановление, разрешающее посещение домашних матчей нашей команды в ДС «Мегаспорт» без предъявления QR-кодов и ПЦР-тестов (до 3000 тысяч человек).



Продажа билетов на домашние матчи возобновлена. pic.twitter.com/PdlqjmDwmX — Spartak Moscow (@spartak_hc) September 15, 2021

Следующий домашний матч «Спартак» проведет завтра, 16 сентября против ЦСКА. Начало встречи — в 19.30 (мск).