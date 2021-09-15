Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Хоккейному «Спартаку» разрешили пускать болельщиков на домашние матчи без ПЦР-тестов и QR-кодов

14:41
Теги:

Хоккейный «Спартак» выступил с заявлением по поводу посещаемости домашних матчей команды в КХЛ.

Согласно заявлению, Роспотребнадзор разрешил клубу пускать зрителей на домашние матчи без предъявления QR-кодов и результатов ПЦР-тестов. При этом, посещаемость не может превышать отметку в 3000 человек. Красно-белые сообщили о возобновлении продажи билетов на домашние игры команды.

Следующий домашний матч «Спартак» проведет завтра, 16 сентября против ЦСКА. Начало встречи — в 19.30 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Ветеран ЦСКА назвал точный счет матча Лиги Европы «Спартак» — «Легия»
«С такой игрой «Зенит» даст бой и «Ювентусу». Разве можно сравнить с матчем «Спартак» — «Бенфика»?» Мнение Орлова о встрече с «Челси»
Юрий Лоза: «Легия» спокойно может крупно обыграть «Спартак»
Ветеранский договор Овечкина, максимальный контракт Кучерова, грандиозные бонусы Панарина. Сколько зарабатывают российские игроки в НХЛ
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное