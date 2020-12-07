Рейдеборн: «Я хочу быть первым номером в «Ак Барсе»

Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн высказался о победном матче против «Автомобилиста» (2:0), а также признался, что хочет быть первым номером в команде.

— Получилась равная игра, было много хороших оборонительных действий у обеих команд, все выкладывались, — цитирует Рейдеборна официальный сайт «Ак Барса». — Мы первыми забили, потому смогли здорово отобороняться и победить. Очень рады результату.

Я хочу быть первым номером. Если вратарь-иностранец не играет в старте, он не очень нужен. Я хочу играть и быть первым номером, потому буду делать всё, чтобы проводить как можно больше матчей.

После 35 туров Восточной конференции «Ак Барс» набрал 51 балла и занимает 1-е место.