Рене Фазель: «КХЛ приняла верное решение, завершив сезон досрочно»

Глава ИИХФ Рене Фазель прокомментировал решение КХЛ досрочно завершить розыгрыш плей-офф.

— КХЛ приняла верное решение, завершив сезон досрочно, — приводит слова Фазеля РИА Новости. — Единственная лига, сезон в которой не завершен — это НХЛ. Не могу представить, что они смогут играть в этом сезоне. Если вы хотите играть в следующем сезоне, то нынешний сезон надо отменять и завершать. КХЛ приняла верное и храброе решение.