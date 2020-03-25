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Рене Фазель: «КХЛ приняла верное решение, завершив сезон досрочно»

14:13
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Глава ИИХФ Рене Фазель прокомментировал решение КХЛ досрочно завершить розыгрыш плей-офф.

— КХЛ приняла верное решение, завершив сезон досрочно, — приводит слова Фазеля РИА Новости. — Единственная лига, сезон в которой не завершен — это НХЛ. Не могу представить, что они смогут играть в этом сезоне. Если вы хотите играть в следующем сезоне, то нынешний сезон надо отменять и завершать. КХЛ приняла верное и храброе решение.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200325/1569127592.html

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