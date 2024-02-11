Александр Медведев рассказал, что подготовкой «СКА-Арены» к матчу КХЛ занимались сотни людей

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о том, как велась подготовка «СКА Арены» в Санкт-Петербурге к матчу КХЛ.

11 февраля СКА провел первый матч в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на новой арене команды. Петербуржцы сыграли против «Сочи» и одержали победу в этой встрече со счетом 8:1.

«Я уверен, что рекорды Ледового дворца будут регулярно биться. Мы последние 1,5 месяца делали все, чтобы сюда можно было переехать. Вместе со «СКА-Ареной» хоккейный клуб работал и с городскими властями, так как надо организовать движение, шаттлы, чтобы люди могли комфортно добираться. Это труд сотен людей. Был план, который сначала еженедельно, потом каждые три дня, потом каждый день проверялся, поэтому хочу всех поблагодарить, кто имел хоть какое-либо отношение к этому. Потому что дьявол, как известно, в мелочах», — приводит ТАСС слова Медведева.

По информации пресс-службы КХЛ, на матче СКА — «Сочи» присутствовал 21481 зритель, что является новым рекордом посещаемости матчей лиги в закрытых помещениях.

СКА с 87 очками после 62 матчей лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующую игру петербуржцы проведут против «Лады». Встреча пройдет 13 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.