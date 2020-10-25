Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:1).

«Хорошая игра, хорошее движение было, немножко были побыстрее, выигрывали стыки, единоборства, много играли в зоне атаки, при этом смогли забить пять шайб. Мы и со «Спартаком» играли много в зоне атаки, но не получилось забить. Ребятам сказали, что должны гнуть свою линию и голы придут», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.