Главный тренер «Северстали» Андрей Разин отреагировал на победу над «Металлургом» (4:1) и рассказал о задаче своей команды на третий период.

«Хороший, мастеровитый соперник. Счет не по игре. Моменты были с обеих сторон. У нас сегодня была хорошая реализация. Плюс самоотверженная игра, много на себя переловили. Свой пятак подчищали, где надо. Спасибо болельщикам за звездное небо в конце матча. Всех с победой», — цитирует Разина официальная страница «Северстали» во «ВКонтакте».

После этого матча «Северсталь» поднялась на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.