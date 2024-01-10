Главный тренер «Металлурга» Разин: «Я за то, чтобы овертаймы проходили «3 на 3» без смены вратаря»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре в овертайме в формате «3 на 3».

«Ну, во-первых, новатором был не я, а Евгений Корешков. Я это делал очень редко и в тех ситуациях, когда понимал, что у нас мало шансов выиграть по буллитам. Но, естественно, я обеими руками и ногами за то, чтобы овертаймы проходили «3 на 3» и без смены вратаря. А тот, кто меняет вратаря, рисковал бы именно лишением очков. Я думаю, что это было бы справедливо», — цитирует Разина Metaratings.ru.

50-летний Разин возглавляет «Металлург» с лета 2023 года. До этого он работал в «Северстали».

На данный момент магнитогорская команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 70 очков за 50 матчей.