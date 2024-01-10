В Госдуме предложили КХЛ передать полномочия по назначению судей в ФХР

Депутат Государственной Думы РФ Артем Кирьянов предложил КХЛ передать полномочия по назначению арбитров в Федерацию хоккея России (ФХР).

Парламентарий сообщил, что направил соответствующий запрос в Министерство спорта РФ.

«Очевидно, что в нашем хоккее действительно начались непонятные движения, и нужно купировать их на начальном этапе, иначе судейские скандалы будут в нем чаще, чем в футболе, и мы в конце концов действительно потеряем один из самых любимых видов спорта. В связи с этим считаю необходимым сделать запрос в Минспорт России, всегда откликающийся на обращения депутатов, на предмет целесообразности передать полномочия по назначению судей в ФХР», — написал Кирьянов в Telegram-канале.

8 января совет ветеранов СКА обратился к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой по поводу работы арбитров. По мнению совета ветеранов клуба, в действиях судей нет системы, а нарушения решают судьбы матчей. Также в письме сказано, что непрофессиональная работа арбитров вредит российскому хоккею.