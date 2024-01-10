Кожевников: «Письмо ветеранов Путину? А кому еще писать, если нынешний уровень судейства — это двойные стандарты»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников удивлен решением арбитров в концовке матча СКА — «Металлург» (1:2 ОТ).
По словам экс-игрока «Спартака», в эпизоде было нарушение со стороны игрока «Магнитки».
«Ветераны написали письмо Путину? Да, а что тут такого? Они недовольны ситуацией, их можно понять. Черкас уже все объяснил. Почему сразу президенту? А кому еще? Писать письма в лигу бессмысленно. Нынешний уровень судейства — это двойные стандарты. Больше понятий, чем логики», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».
Ранее главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов признал верным решение судей в овертайме матча СКА — «Металлург».
8 января совет ветеранов СКА обратился с жалобой к президенту РФ Владимиру Путину. По мнению совета ветеранов клуба, в действиях судей нет системы, а нарушения решают судьбы матчей. Также в письме сказано, что непрофессиональная работа арбитров вредит российскому хоккею.
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