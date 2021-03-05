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Ткачев: «СКА не должен был давать столько шансов минскому «Динамо»

09:40
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Форвард СКА Владимир Ткачев подвел итоги победного матча над минским «Динамо» (6:4) в 1/4 финала в Западной конференции.

«В принципе, хорошо начали, забили хорошие голы. Потом что-то произошло — будем разбираться, что. Ведем в серии 2-0, настраиваемся на следующий матч. Но давать столько шансов «Динамо» мы не должны были.

«Динамо» — хорошая команда с хорошими игроками. Конечно, они где-то привыкают, но нам надо играть со своей позиции — атакующей, больше бросать и лезть на ворота. Повторюсь — некоторые моменты мы должны подправить, чтобы не было такого как вчера», — цитирует Ткачева пресс-служба СКА.

Следующая встреча команд в серии состоится завтра, 6 марта, в Минске.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/

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