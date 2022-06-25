Форвард «Авангарда» Ткачев собирается еще раз попробовать пробиться в НХЛ

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев в интервью «СЭ» рассказал о переходе в омский клуб и желании еще раз попробовать себя за океаном.

— Были ли варианты в России, кроме «Авангарда»?

— Да, были. Еще пара вариантов.

— Выбрали «Авангард», чтобы быть дома?

— Я воспитанник «Авангарда», хочется сыграть при своих болельщиках. Думаю, будет хороший сезон.

— Вы же в свое время из Омска уезжали тоже не очень хорошо?

— Было другое руководство. На «Авангард» я никогда не держал зла. Всякие ситуации бывают, это хоккей.

— Через год вы будете неограниченно свободным агентом и в КХЛ, и в НХЛ.

— Я был готов подписать контракт с «Авангардом» и на больший срок, но думаю, что еще сделаю одну попытку пробиться в НХЛ.