Рафаил Ишматов: «Зарипов до последнего будет полезен своей команде»

Именитый тренер Рафаил Ишматов считает, что Данис Зарипов будет полезен «Ак Барсу» до конца карьеры. Недавно 39-летний нападающий заключил новый контракт на один сезон.

— Запас мастерства у Даниса такой, что даже сейчас, не имея большого количества игрового времени, он может в одиночку решать эпизоды, отдать в нужный момент пас или забросить шайбу, — отметил в разговоре с «Известиями» именитый тренер Рафаил Ишматов. — Такой игрок до последнего будет полезен своей команде и станет радовать зрителей, которые ради него ходят на матчи. И чем позже он закончит карьеру, тем лучше и для «Ак Барса», и для всего нашего хоккея.