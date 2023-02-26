Радулов получит 90 миллионов рублей за попадание в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов вошел в топ-3 лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ, забив гол в матче против «Авангарда» (3:2 ОТ).

Благодаря этому 36-летний россиянин получит бонус в 90 миллионов рублей. Базовая зарплата хоккеиста составляет 80 миллионов в год.

Радулов набрал 57 (25+32) очка в 62 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.