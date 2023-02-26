Дементьев: «Спартак» не вышел в плей-офф по разным причинам»

Агент Алексей Дементьев назвал причины, по которым «Спартак» не смог выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

«Спартак» не вышел в плей-офф по разным причинам, каждая из них повлияла на то, что команда не смогла показать тот результат, который от нее ожидали. Смена тренера — это разные требования к игрокам, и в этом вопросе сложно было подстроиться и перестроиться хоккеистам. Не хватило побед, стабильности, может, и везения. Такое случается.

Конечно, то, что «Спартак» не вышел в плей-офф, стало неожиданностью. Но в КХЛ для каждой команды, которая не выходит в плей-офф, результат можно расценивать как неудачу. Речь про «Амур», «Сочи» и «Спартак». Другие команды показывали более слаженную и продуктивную игру и заслужили место в финальной восьмерке», — цитирует Дементьева Metaratings.ru.

«Спартак» не вышел в плей-офф КХЛ впервые за шесть лет. В текущем сезоне регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ красно-белые заняли 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 67 играх.