Дементьев: «Спартак» не вышел в плей-офф по разным причинам»
Агент Алексей Дементьев назвал причины, по которым «Спартак» не смог выйти в плей-офф Кубка Гагарина.
«Спартак» не вышел в плей-офф по разным причинам, каждая из них повлияла на то, что команда не смогла показать тот результат, который от нее ожидали. Смена тренера — это разные требования к игрокам, и в этом вопросе сложно было подстроиться и перестроиться хоккеистам. Не хватило побед, стабильности, может, и везения. Такое случается.
Конечно, то, что «Спартак» не вышел в плей-офф, стало неожиданностью. Но в КХЛ для каждой команды, которая не выходит в плей-офф, результат можно расценивать как неудачу. Речь про «Амур», «Сочи» и «Спартак». Другие команды показывали более слаженную и продуктивную игру и заслужили место в финальной восьмерке», — цитирует Дементьева Metaratings.ru.
«Спартак» не вышел в плей-офф КХЛ впервые за шесть лет. В текущем сезоне регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ красно-белые заняли 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 67 играх.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|67
|37
|30
|85
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|67
|40
|27
|89
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|67
|39
|28
|85
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|30.04
|15:00
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Металлург – ЦСКА
|1 : 4