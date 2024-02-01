«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в КХЛ
«Салават Юлаев» дома переиграл «Ладу» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:2.
Победу уфимцам принесли шайбы Даниила Огирчука, Джошуа Ливо, Данила Алалыкина, Александра Хмелевского и Алексея Василевского.
За тольяттинцев отличились Сергей Шумаков и Евгений Грошев.
«Салават Юлаев» (79 очков) занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. Уфимцы уже гарантировали себе место в плей-офф.
«Лада» (71) идет пятой на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Лада» (Тольятти) — 5:2 (1:1, 4:0, 0:1)
Голы: Шумаков — 13 (Моисеев), 11:04 — 0:1. Огирчук — 1 (Цулыгин, Ефремов), 13:24 — 1:1. Ливо — 14 (бол., Шаров), 22:05 — 2:1. Алалыкин — 3 (Башкиров, Бирюков), 23:44 — 3:1. Хмелевский — 25 (Дроздов, Ливо), 27:57 — 4:1. Василевский — 5 (Пустозеров), 39:33 — 5:1. Грошев — 8 (мен.), 53:04 — 5:2.
Вратари: Самонов — Трушков.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 35 (14+15+6) — 25 (9+8+8).
Судьи: Гашилов, Гофман.
1 февраля. Уфа. Уфа-Арена. 7322 зрителя.
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