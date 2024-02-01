Большинство клубов КХЛ проголосовало за увеличение лимита на легионеров

Большинство клубов КХЛ проголосовало за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти игроков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу лиги.

«После совещания руководителей клубов голосование по вопросу количества легионеров прошло в запланированные сроки. По итогам 15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти. Дополнительно отметим, что лига считала и продолжает считать квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ», — говорится в сообщении.

C сезона-2023/24 команды КХЛ могут заявить на матч только трех иностранцев (раньше разрешалось выбирать до пяти игроков). Президент лиги Алексей Морозов заявлял, что КХЛ обсуждает с министерством спорта России возможность смягчения лимита на иностранных игроков.