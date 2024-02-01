Форвард «Салавата Юлаева» Алалыкин забил лакросс-гол в матче проитв «Лады»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин отметился лакросс-голом в матче против «Лады» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

22-летний форвард во втором периоде положил шайбу на крюк за воротами тольяттинцев и закинул ее под перекладину.

Алалыкин посвятил гол бывшему одноклубнику Родиону Амирову, который ушел из жизни 14 августа прошлого года. В феврале 2022 года у хоккеиста обнаружили опухоль мозга.