Двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион России Виталий Прошкин предположил, как пройдет и чем закончится серия плей-офф КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью».

«Серия «Салавата Юлаева» и «Сибири» вроде бы более предсказуемая на «Востоке», чем, к примеру, Казани против Омска, — отметил Прошкин в интервью Betonmobile.ru. - Но тут есть факторы, которые могут сыграть свою роль. И самый главный — это то, что финские хоккеисты уфимцев выиграли Олимпиаду, как бы это парадоксально ни звучало. Вроде бы они, в отличие от многих, в тонусе, но при этом сколько сил и эмоций потеряли. Они же выжаты как лимоны. Плюс все эти празднования, перелеты... В каком состоянии они вернулись в Уфу? Большой вопрос. Да и акклиматизацию никто не отменял, отсутствие тренировочного процесса на протяжении нескольких дней. Все равно это скажется в каком-то виде».

При этом экс-защитник не постеснялся предположить, какой же итог будет у этого противостояния.

«При всем вышесказанном, думаю, что «Салават» не просто фаворит серии, а выиграет ее. Мне кажется, шансы где-то 60 на 40», — отметил Прошкин.