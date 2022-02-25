Боб Хартли заявил, что пока не думает о новом контракте с «Авангардом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заявил, что пока не думает о новом контракте с клубом, так как сосредоточен на старте плей-офф КХЛ.

Контракт Хартли с «Авангардом» истекает весной 2022 года. В первом раунде плей-офф омичи сыграют с «Ак Барсом».

«Цель номер один для меня — плей-офф. Сейчас я думаю не о себе, а о команде. И мое будущее решение будет зависеть не от хоккейных причин», — приводит РИА «Новости» слова Хартли.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков отметил, что клуб хотел бы сохранить Хартли, но решение будет принято по итогам плей-офф.

«Желание продлить контракт огромное, но всё зависит от решения Боба и результата «Авангарда» в плей-офф. Мы все зависим от результата и оцениваемся по итогам кубковых матчей», — отметил Волков.