Егор Яковлев о матче с детьми на озере Банное: «Он переносится на следующий год»

Егор Яковлев сообщил, что перенес матч с детьми на озере Банное на следующий год

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что матч с детьми на озере Банное переносится на следующий год.

— Матч переносится на следующий год, — сказал Яковлев.

Ранее Егор Яковлев и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин планировали провести матч на озере Банное 22 января. Хоккеисты назвали его «Уральской классикой».