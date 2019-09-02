Новоиспеченный капитан «Нефтехимика» Степан Захарчук возглавил после второго дня регулярного чемпионата список бомбардиров чемпионата КХЛ с 3 (1+2) очками. Корреспондент «СЭ» оперативно связался с известным своими силовыми приемами защитником, который поделился впечатлениями от стартовой игры с минским «Динамо» (4:2).

— Став лучшим бомбардиром лиги, вы повергли все хоккейное сообщество в шок. А сами что об этом думаете?

— Да ничего особенного, ребята — молодцы. В большинстве отдали хорошую передачу, бросил — забил, еще дважды парни сами доработали. Надо продолжать в этом же духе, и все будет хорошо.

— Уже заглядывали в контракт, чтобы найти дополнительные бонусы за результативность?

— (Улыбается.) Они у всех есть. Всегда приятно очки набирать. Главное, что выиграли и хорошо начали чемпионат, потому что долго ждали победы на предсезонке.

— Вдвойне приятно попасть в ленты новостей по позитивному поводу?

— А не по штрафам — да!

— Когда последний раз набирали три очка за игру? По молодежке?

— Наверное, или в Высшей лиге что-то было такое, даже вспомнить не могу.

— У вас и возможности особой не было, ведь в большинстве выходили нечасто.

— Спасибо тренеру, что доверяет и выпускает в большинстве. Надо пользоваться шансом и не подводить.

— Вы и сами наверняка чувствуете, что можете помочь молодым?

— Точно. Мне доверили капитанскую нашивку. Нужно подавать пример молодым своим отношением к игре и в быту. Должен подсказывать и вести за собой. (Евгений Белоусов)

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