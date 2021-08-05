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Президент КХЛ: «Надеюсь, что в новом сезоне мы увидим полные стадионы»

20:35
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Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о возможных ограничениях на количество зрителей на матчах лиги в новом сезоне.

«Мы работаем с Роспотребнадзором, отправили им наше положение по ковиду, которое разработано и принято в прошлом году, оно работало весь сезон. Сейчас уже внесены некоторые изменения, Роспотребнадзор нам должен согласовать. И, как мы помним по опыту прошлого сезона, одни команды вообще не сыграли со своими болельщиками — например, «Барыс». Где-то было разрешено 75% заполняемости стадиона, где-то — 50%, где-то — 25%. Это будет зависеть от ситуации в каждом регионе. Мы постоянно работаем с властями, смотрим за ситуацией, что происходит в городах, и только от этого мы будем отталкиваться в этом вопросе. У нас есть время, надеюсь, что в этом году мы получим увидим больше болельщиков. и полные стадионы», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнется в среду 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА, встреча пройдет в Балашихе.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/08/05/486386.html

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