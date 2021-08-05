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«Авангард» — Месси: «Ждем на сборе в Сочи! Катание подтянем, не волнуйся»

21:40
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Пресс-служба омского «Авангарда» в Twitter отреагировала на новость о том, что нападающий Лионель Месси не подпишет новый контракт с «Барселоной».

«Ждем на сборе в Сочи! Катание подтянем, не волнуйся» — говорится в сообщении клуба.

Планировалось, что 34-летний аргентинец заключит новое соглашение в начале августа. Однако 5 августа появилась информация, что переговоры по новому контракту зашли в тупик.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1423350275528609792

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Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы