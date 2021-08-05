«Авангард» — Месси: «Ждем на сборе в Сочи! Катание подтянем, не волнуйся»

Пресс-служба омского «Авангарда» в Twitter отреагировала на новость о том, что нападающий Лионель Месси не подпишет новый контракт с «Барселоной».

«Ждем на сборе в Сочи! Катание подтянем, не волнуйся» — говорится в сообщении клуба.

Ждём на сборе в Сочи! Катание подтянем, не волнуйся ? #Messi pic.twitter.com/TLgdjPq4H1 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) August 5, 2021

Планировалось, что 34-летний аргентинец заключит новое соглашение в начале августа. Однако 5 августа появилась информация, что переговоры по новому контракту зашли в тупик.