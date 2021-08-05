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Якуб Коварж отправился в Германию на плановый этап реабилитации

19:16
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Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж в Германию на плановый этап реабилитации после перенесенной в апреле операции коленного сустава, сообщает пресс-служба клуба.

33-летний чех вернется в расположение клуба накануне Кубка губернатора Челябинской области.

В прошлом регулярном сезоне КХЛ Коварж провел 51 матч и одержал 23 победы с процентом отраженных бросков 92,4. В Кубке Гагарина чех сыграл в пяти играх, в которых одержал одну победу.

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Иван Шитик все материалы автора

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