Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж в Германию на плановый этап реабилитации после перенесенной в апреле операции коленного сустава, сообщает пресс-служба клуба.

??Вратарь Якуб Коварж отправился в Германию на плановый этап реабилитации после перенесенной в апреле операции коленного сустава. Возвращение Якуба в строй ожидается перед началом турнира на Кубок Губернатора Челябинской области. — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) August 5, 2021

33-летний чех вернется в расположение клуба накануне Кубка губернатора Челябинской области.

В прошлом регулярном сезоне КХЛ Коварж провел 51 матч и одержал 23 победы с процентом отраженных бросков 92,4. В Кубке Гагарина чех сыграл в пяти играх, в которых одержал одну победу.