Морозов: «Если ничего не изменится, то Федотов 1 сентября не сыграет»

Президент КХЛ Морозов заявил, что Федотов не сможет играть за ЦСКА на старте сезона

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что голкипер ЦСКА Иван Федотов, скорее всего, не сможет принимать участие в матчах в начале сезона-2023/24.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) запретила 26-летнему хоккеисту играть за ЦСКА до 1 января 2024 года.

«Федотов подписал контракт с ЦСКА, лига его зарегистрировала. Но у него есть пометка. Он считает, что у него нет контракта с «Филадельфией».

ЦСКА пытался связаться с НХЛ и «Филадельфией». НХЛ признает, что не уведомили игрока о контракте. Сейчас юристы работают над его вопросом. Если ничего не изменится, то 1 сентября Иван не сыграет.

В будущем мы должны подписать договор с НХЛ. Но год назад это было невозможно и сейчас ничего не изменилось», — сказал Морозов журналистам.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.