Морозов назвал бывшего тренера ЦСКА Торчетти самым странным в его карьере

Президент КХЛ, экс-форвард сборной России Алексей Морозов в интервью «СЭ» вспомнил свой последний сезон в качестве игрока — в чемпионате-2013/14 он выступал за ЦСКА.

— Как для себя объясняете тусклый сезон в ЦСКА?

— Да в той команде ни у кого яркого сезона не получилось! Ни у меня, ни у Радулова, ни у Сапрыкина... Подбор игроков был приличный. Но Торчетти, главный тренер, требовал от нас то, в чем мы не сильны. А что умели здорово, нам запрещали.

— Проиллюстрируйте.

— Например, в большинстве я любил бросать в ближнюю или дальнюю «девятку». Сколько голов забил с одной позиции! Но Торчетти запретил посылать шайбу верхом. Твердил: «Только низом! Если не забьешь, она попадет в щиток и отскочит на пятак, где наш игрок протолкнет ее в сетку».

— Что-то в этом есть?

— Возможно. Но забивали мы так крайне редко! Хотя на тренировках постоянно отрабатывали этот фокус — входили в зону и специально бросали в дальний щиток вратарю, чтобы партнер бежал на пятак и искал шайбу на добивании.

— Вам было 36, один из лучших бомбардиров лиги. Зачем вас переучивать? В чем логика?

— Торчетти говорил: «Да, ты любишь бросать верхом. Но есть риск, что промахнешься, шайба вылетит по закруглению, пойдет контратака, и мы пропустим». В какой-то игре, когда многие уже перестали слушать американца, я тоже плюнул на его установки, по привычке зарядил с кистей в «девятку»...

— Забили?

— Нет. Попал вратарю в плечо. Контратаки не случилось, но после матча Торчетти вызвал, врубил видео, ткнул пальцем в экран и отчитал: «Ты что делаешь?! Почему игнорируешь мои указания?!» А я сразу вспомнил Билялетдинова, который нашему звену с Зариповым и Зиновьевым разрешал больше, чем остальным.

— В чем выражалось?

— Говорил ребятам: «Что вы смотрите на эту тройку? Они играют в свой хоккей!» Вот для третьего и четвертого звена задачу формулировал четко — построже в обороне, пожестче в углах... А у Торчетти все должны играть одинаково. Но мы-то к другому хоккею привыкли! В результате ЦСКА вылетел в первом же раунде плей-офф, а я в том сезоне забросил всего 13 шайб.

— Торчетти — самый странный тренер в вашей жизни?

— Да.

Полностью интервью Морозова можно прочитать здесь.