Морозов назвал бывшего тренера ЦСКА Торчетти самым странным в его карьере
Президент КХЛ, экс-форвард сборной России Алексей Морозов в интервью «СЭ» вспомнил свой последний сезон в качестве игрока — в чемпионате-2013/14 он выступал за ЦСКА.
— Как для себя объясняете тусклый сезон в ЦСКА?
— Да в той команде ни у кого яркого сезона не получилось! Ни у меня, ни у Радулова, ни у Сапрыкина... Подбор игроков был приличный. Но Торчетти, главный тренер, требовал от нас то, в чем мы не сильны. А что умели здорово, нам запрещали.
— Проиллюстрируйте.
— Например, в большинстве я любил бросать в ближнюю или дальнюю «девятку». Сколько голов забил с одной позиции! Но Торчетти запретил посылать шайбу верхом. Твердил: «Только низом! Если не забьешь, она попадет в щиток и отскочит на пятак, где наш игрок протолкнет ее в сетку».
— Что-то в этом есть?
— Возможно. Но забивали мы так крайне редко! Хотя на тренировках постоянно отрабатывали этот фокус — входили в зону и специально бросали в дальний щиток вратарю, чтобы партнер бежал на пятак и искал шайбу на добивании.
— Вам было 36, один из лучших бомбардиров лиги. Зачем вас переучивать? В чем логика?
— Торчетти говорил: «Да, ты любишь бросать верхом. Но есть риск, что промахнешься, шайба вылетит по закруглению, пойдет контратака, и мы пропустим». В какой-то игре, когда многие уже перестали слушать американца, я тоже плюнул на его установки, по привычке зарядил с кистей в «девятку»...
— Забили?
— Нет. Попал вратарю в плечо. Контратаки не случилось, но после матча Торчетти вызвал, врубил видео, ткнул пальцем в экран и отчитал: «Ты что делаешь?! Почему игнорируешь мои указания?!» А я сразу вспомнил Билялетдинова, который нашему звену с Зариповым и Зиновьевым разрешал больше, чем остальным.
— В чем выражалось?
— Говорил ребятам: «Что вы смотрите на эту тройку? Они играют в свой хоккей!» Вот для третьего и четвертого звена задачу формулировал четко — построже в обороне, пожестче в углах... А у Торчетти все должны играть одинаково. Но мы-то к другому хоккею привыкли! В результате ЦСКА вылетел в первом же раунде плей-офф, а я в том сезоне забросил всего 13 шайб.
— Торчетти — самый странный тренер в вашей жизни?
— Да.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|22.02
|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|22.02
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|22.02
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|22.02
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Йокерит
|- : -
|22.02
|20:30
|
Динамо Р – Витязь
|- : -