Президент КХЛ Морозов признался, что семь лет не разговаривает с родным братом

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» рассказал о конфликте со старшим братом Валентином — экс-форвардом ЦСКА и «Крыльев».

— Что вы запрещаете своим детям?

— Колу. В гаджетах стараемся ограничивать. Есть семьи, где даже за обеденным столом все в телефонах сидят. Это не наш случай. Еще запрещаем обижать друг друга. Знаете, о чем я мечтаю — раз уж Бог дал нам четверо детей?

— О чем же?

— Чтобы они, когда вырастут, продолжали тепло общаться, и мы могли бы несколькими поколениями собираться за большим столом. Хочу, чтобы дети прониклись взаимным уважением. Чтобы не совершали поступков, которые бы вбивали между ними клин. А то смотришь на разлад в других семьях... Или вот я с Валентином, старшим братом, уже седьмой год не разговариваю.

— Почему?

— Неправильно он себя повел. Причем не в первый раз. Это копилось годами. Сколько я прощал! Но всему есть предел.

— Для вас разрыв с братом — боль?

— Ну-у... Неприятно! К тому же многие не в курсе ситуации, часто спрашивают: «Как дела у Валентина?» Приходится объяснять, что мы не общаемся.

— Где он сейчас?

— Два года назад работал детским тренером в Одинцово. Теперь у него вроде какой-то бизнес. Подробностей не знаю.

Полностью интервью Морозова можно прочитать здесь.