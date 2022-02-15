Президент КХЛ Морозов признался, что семь лет не разговаривает с родным братом
Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» рассказал о конфликте со старшим братом Валентином — экс-форвардом ЦСКА и «Крыльев».
— Что вы запрещаете своим детям?
— Колу. В гаджетах стараемся ограничивать. Есть семьи, где даже за обеденным столом все в телефонах сидят. Это не наш случай. Еще запрещаем обижать друг друга. Знаете, о чем я мечтаю — раз уж Бог дал нам четверо детей?
— О чем же?
— Чтобы они, когда вырастут, продолжали тепло общаться, и мы могли бы несколькими поколениями собираться за большим столом. Хочу, чтобы дети прониклись взаимным уважением. Чтобы не совершали поступков, которые бы вбивали между ними клин. А то смотришь на разлад в других семьях... Или вот я с Валентином, старшим братом, уже седьмой год не разговариваю.
— Почему?
— Неправильно он себя повел. Причем не в первый раз. Это копилось годами. Сколько я прощал! Но всему есть предел.
— Для вас разрыв с братом — боль?
— Ну-у... Неприятно! К тому же многие не в курсе ситуации, часто спрашивают: «Как дела у Валентина?» Приходится объяснять, что мы не общаемся.
— Где он сейчас?
— Два года назад работал детским тренером в Одинцово. Теперь у него вроде какой-то бизнес. Подробностей не знаю.
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