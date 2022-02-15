«Адмирал» расторг контракты с братьями Ушениными

Форварды Вячеслав и Владислав Ушенины покидают «Адмирал», информирует официальный сайт КХЛ. Клуб расторг контракт с игроками 15 февраля.

В этом сезоне Вячеслав Ушенин провел 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 19 (5+14) очков.

В активе Владислава Ушенина 16 (5+11) баллов в 45 играх.

Регулярный сезон в КХЛ официально завершен. Об этом лига заявила в субботу, 5 февраля. «Адмирал» не доиграл семь матчей и находится на предпоследнем, 23-м месте в общей турнирной таблице.