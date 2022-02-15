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Сегодня, 06:15

Президент КХЛ Морозов рассказал о разгроме сборной России Канадой в четвертьфинале ОИ-2010

Александр Кружков
Обозреватель

Президент КХЛ, экс-форвард сборной России Алексей Морозов в интервью «СЭ» вспомнил четвертьфинальный матч на Играх-2010 в Ванкувере, где наши хоккеисты уступили канадцам — 3:7.

— Годы спустя у вас есть ответ — почему в Ванкувере канадцы нас разорвали?

— Ничего сверхъестественного они не показали. Но мы пропустили одну, вторую, третью — и задергались. Поняли, что нужно перестраиваться, придумывать что-то новое. В итоге сплошной сумбур. А соперник на кураже, да при своих болельщиках... Пока на табло горело 1:3, я еще утешал себя воспоминаниями о финале чемпионата мира в Квебеке. Там-то после неудачного первого периода ситуацию выправили. Казалось, здесь все повторим.

— Не случилось.

— В Квебеке канадцы повели — и расслабились. Отсюда нелепое удаление Нэша в овертайме за выброс шайбы с площадки. Нам в этом эпизоде явно повезло. В Ванкувере же Канада ни на секунду не сбавляла обороты, даже при счете 7:3 продолжала давить. Переломить игру мы не смогли.

— От Брызгалова со временем услышал: «Это тренерское поражение. При подготовке к матчу игру канадцев не разбирали...»

— Я с Ильей не согласен. Тренеры-то разные. Кто-то перед матчем по полчаса крутит видео, рисует тактические схемы, подробно рассказывает о сопернике. У Быкова с Захаркиным другой подход. Никаких утомительных собраний, установка на игру длится минут десять. Основные моменты обсудили, и все, погнали. До Ванкувера это работало, мы дважды выиграли чемпионат мира. А на Олимпиаде не получилось.

— Значит, к Быкову и Захаркину у вас претензий нет?

— Я не из тех, кто будет переводить стрелки, обвинять тренеров в поражении. В первую очередь нужно спросить с себя. Мы, хоккеисты, где были? Почему ничего не сделали? Я и нашему звену так сказал. Вот какую пользу принесли в четвертьфинале? Ни очка не набрали, еще и пропустили два гола, находясь на площадке... Кстати, Быков с Захаркиным всегда говорили нам то же, что Билялетдинов: «Играйте в свой хоккей». В Ванкувере на групповом этапе неплохо взаимодействовали. А с Канадой не пошло.

— Из-за травмы Зиновьева?

— Возможно. Он же центрфорвард, на нем громадный объем работы. Но в этом матче Сереге было тяжело. Нога болела, играл на уколах.

Полностью интервью Морозова можно прочитать здесь.

Алексей Морозов (хоккей)
Сборная Канады по хоккею
Сборная России по хоккею
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