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Сегодня, 14:14

Президент КХЛ Морозов об ужесточении лимита на легионеров: «Пока что такого решения нет»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров в лиге до трех игроков.

— Как вы относитесь к тому, что почти решен вопрос о сокращении лимита на легионеров в КХЛ?

— Это еще не решено, — заявил Морозов. — В Челябинске будет масштабная неделя. 9 декабря пройдет совет руководителей клубов, где мы соберемся и вместе будем обсуждать. Это одно из предложений, которое мы выносили на голосование клубам. Будем обсуждать. Пока что такого решения нет.

В апреле нынешнего года Федерация хоккея России обратилась к Министерству спорта РФ с предложением сократить число иностранных игроков в заявках клубов КХЛ с пяти до трех.

Алексей Морозов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
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