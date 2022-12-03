Президент КХЛ Морозов об ужесточении лимита на легионеров: «Пока что такого решения нет»

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров в лиге до трех игроков.

— Как вы относитесь к тому, что почти решен вопрос о сокращении лимита на легионеров в КХЛ?

— Это еще не решено, — заявил Морозов. — В Челябинске будет масштабная неделя. 9 декабря пройдет совет руководителей клубов, где мы соберемся и вместе будем обсуждать. Это одно из предложений, которое мы выносили на голосование клубам. Будем обсуждать. Пока что такого решения нет.

В апреле нынешнего года Федерация хоккея России обратилась к Министерству спорта РФ с предложением сократить число иностранных игроков в заявках клубов КХЛ с пяти до трех.