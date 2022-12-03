Президент КХЛ Морозов высказался о месте проведения Матча Звезд-2023

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о месте проведения Недели звезд хоккея в 2023 году.

— Известно, какие заявки на проведение Матча Звезд КХЛ поданы на следующий год?

— Пока что мы не получили ни от кого заявок. Знаем и читали, что Омск собирается подать заявку. У нас состоялся с ними небольшой разговор. Есть критерии, по которым мы будем выбирать место. Знаю, что в 2023 году должны сдать арены в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Когда мы делаем выбор о проведении Матча Звезд в том или ином регионе, мы смотрим на инфраструктуру. В этом году по параметрам Челябинск полностью соответствовал, чтобы провести здесь полноценную Неделю звезд хоккея КХЛ, МХЛ и ЖХЛ.

Матч Звезд КХЛ-2022 пройдет в Челябинске с 10 по 11 декабря.