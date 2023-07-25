Президент ИИХФ надеется выступить с заявлением по контракту Федотова до конца недели

Президент ИИХФ Люк Тардиф в комментарии «СЭ» высказался о процессе решения вопроса по поводу контракта вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Решен ли вопрос с контрактом Федотова? Надеюсь выступить с заявлением до конца недели. Решение еще не вынесено. Мы должны изучить как отдельные документы, так и аргументы. Это займет время», — сказал Тардиф «СЭ».

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.

Ранее стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.