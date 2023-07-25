Разин обратился к болельщикам «Металлурга» в связи с перестройкой состава
Главный тренер Андрей Разин призвал болельщиков «Металлурга» не беспокоиться из-за перестройки состава.
«Уважаемые болельщики! Не переживайте — в истории «Магнитки» уже была ситуация, когда была перестройка, и болельщики с опытом помнят, что в 2000 году много ушло лидеров, была смена поколений. Никто не рассчитывал тогда на победу, но в конце концов мы выиграли чемпионат (в сезоне-2000/01 — Прим. «СЭ»)», — написал Разин в своем Telegram-канале.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. Разин возглавил «Металлург» в апреле 2023 года.
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|0
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|0
|0
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