Разин обратился к болельщикам «Металлурга» в связи с перестройкой состава

Главный тренер Андрей Разин призвал болельщиков «Металлурга» не беспокоиться из-за перестройки состава.

«Уважаемые болельщики! Не переживайте — в истории «Магнитки» уже была ситуация, когда была перестройка, и болельщики с опытом помнят, что в 2000 году много ушло лидеров, была смена поколений. Никто не рассчитывал тогда на победу, но в конце концов мы выиграли чемпионат (в сезоне-2000/01 — Прим. «СЭ»)», — написал Разин в своем Telegram-канале.