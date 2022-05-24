Игорь Есмантович рассказал, почему больше не работает в сборной России

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью «СЭ» рассказал, почему прекратил работу в штабе сборной России.

— Почему история со сборной для вас на данном этапе закончилась?

— Ситуация выглядит очень просто. Когда подписывались контракты, то стояли определенные задачи. Они прорабатывались не только на Олимпиаду, но и на чемпионат мира. На момент подписания планы строились на короткий срок. Но видите, как все обернулось. Чемпионат мира отменили, и неизвестно, когда сборная России вернется к международным соревнованиям. Недавно прошел тренерский совет, где Алексей Жамнов отчитался о своей работе. Была дана оценка тренерскому штабу. Как дальше все сложится — пока никто не знает.

— Вам бы хотелось быть частью сборной?

— Сборная — это национальная идея для любого спортсмена, который туда стремится. Хочет работать, выигрывать и привносить все лучшее, что умеет. Если представится еще один шанс и мне будет предложено поработать там, то я однозначно соглашусь. Это святая святых.