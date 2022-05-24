Есмантович: «В контракте Никитина был пункт, что в случае невыигрыша кубка ЦСКА может расторгнуть соглашение без компенсации»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью «СЭ» прокомментировал увольнение главного тренера Игоря Никитина в прошлое межсезонье.

— Насколько больно было расставаться с Игорем Никитиным?

— Слово «больно» немного громкое. Понимаете, в чем дело. Есть четкое понимание и правильность исполнения задачи на сезон. Если совет признал работу неудовлетворительной, то какие-то сантименты уходят на второй план. С Игорем у нас теплые отношения. Они были такими и остаются.

Мы все профессионалы и занимаемся одним делом. Каждый по-своему. Кто-то — тренер, кто-то — менеджер. Спортивная жизнь подразумевает под собой принятие определенных решений. Игорь с уважением принял его, тем более в контрактных обязательствах был пункт, что в случае невыигрыша Кубка Гагарина клуб мог с ним расторгнуть соглашение. Без компенсации. Все было в рамках договора, который Игорь подписывал.